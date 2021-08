HUOT, Eugène



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 janvier 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Eugène Huot, époux de madame Claire Brassard. Il était le fils de feu monsieur Louis-Georges Huot et de feu dame Cécile Desrochers. Il demeurait à Lévis (Secteur St-Étienne). Il laisse dans le deuil, outre son épouse Claire, ses enfants : Jocelyn (Caroline Thériault), feu Martin (Marie-France Bouchard), Daniel (Nancy Dubé), Stéphane (Brigitte Béland), Yves (Brigitte Lagacé), Pascal (Geneviève Cantin), Julie (David Duchesneau), Samuel, feu Claudette Vallerand. Ses petits-enfants : Dave (Chanelle), feu Nicolas, Sarah, Stéphanie (Maxime), Gabriel, Thomas (Raphaëlle), Félix (Audrey), Charles (Coraly), Olivier (Laurence), Nicolas-James (Fatima), Delphine, Logan, Cédric, Nathan, Éli, Cyril, Xavier et Florence. Ses arrière-petites-filles : Romie et Jane. Ses frères et sœurs : feu Noëlla (Émilien Dion), feu Georges-Émile (Denise Laroche), feu Marguerite (feu Raymond Côté) Jules-André (Fernande Nadeau), feu Jean-Marc (Louise Landry), Estelle (Léandre Dion), feu Denis (Anna-Marie Demers), Michel (Doris Therrien), Gilles (feu Marielle Huppé); Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Brassard : Jean-Guy (Rita Laberge), feu Rosaire, Pierrette (Réal Lavoie), Carolle, Laurent (Francine Manègre), Lise (Alphonse Privé), Céline (Marcel Patoine), Martyne (Denis Méthot), Marthe (Karol Garneau); ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués, particulièrement en ces temps difficiles. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, G6V 3Z1. www.fhdl.ca.