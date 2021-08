DOLCÉ, Suzette Muscadin



Au CHSLD St-Jean-Eudes, le 8 août dernier est décédée à l'âge de 84 ans madame Suzette Muscadin. Elle était la fille de feu Samuel Muscadin et de feu Anastasia Dolcé. Outre son époux, monsieur Roland Dolcé, elle laisse dans le deuil ses enfants : Richard (Lise Gagnon), Patrick (Carole Paradis), Magaly (Jean-François Turgeon) et Réginald (Cinthia Ferland); ses petits-enfants : Jonathan, Ludwig, Glady, Andrew, Charles-Éric, Laurie, Rachel, Océanne, Raphaël et Manolya; ses arrière-petits-enfants : Logan, Justin et Milo. Elle laisse également dans le deuil son frère et ses sœurs : Rita, Édith et Emmanuel; ses belles-soeurs : feu Jacqueline (Carlo Betatti) et Suzanne, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis. La famille recevra les condoléances au Complexe Funéraire Sylvio Marceau (15015 boul. Henri-Bourassa, Québec QC)de 10h30 à 13h30.La famille désire remercier le personnel soignant du CHSLD St-Jean-Eudes pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Kanpe (https://kanpe.org/) ou à la Fondation du CHU de Québec (1825 Boul. Henri-Bourassa bur. 405, Québec, QC G1J 0H4).Pour rendre hommageà Mme Muscadin,vous pouvez visiter notre site internet : www.dignitequebec.com