BERNATCHEZ, Andréa



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 10 août 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Andréa Bernatchez, épouse de feu monsieur Guiseppe Abbruzese, fille de feu Évague Bernatchez et de feu Émilie Mimeault. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses fils : Yves et Giovanni (Carole Thibeault); ses petits-enfants : Audrey (Jean-François Dubé) et Hugo (Virginie Fontaine); ses arrière-petits-enfants : Lorenzo, Marcus, Lauralee et Maëva; ses soeurs, son frère, ses beaux-frères et ses belles-soeurs : Élyse (Martin Jean), Yvan (Francine Dagenais), Mariane (Louison Toulouse) et Carmen Tremblay; la Famille Abbruzese; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, https://www.cancer.ca/fr-ca/get-involved/events-and-participation/home-march/?region=qc.Toutefois, il est désormais permis de venir offrir vos condoléances à la famillede 11h à 12h45 au