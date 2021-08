COLLIN, Denis



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Montmagny, le 11 août 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Denis Collin, époux de dame Agathe Pelletier, fils de feu dame Simonne Plante et de feu monsieur Joseph Collin. Il demeurait à Notre-Dame du Rosaire. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. pour crémation. La famille recevra les condoléances en présence des cendres,Les cendres seront déposées au Cimetière de Notre-Dame du Rosaire, sous la direction de laOutre son épouse, il laisse dans le deuil, ses fils: Patrick (Jessica Perry), Dominick (Marie-Eve Auger); ses petits-enfants : William, Alice, Alexe; ses frères et sœurs: Georges (Jeannette Bolduc), Jean-Paul (Liliette Pelletier), Rita (Daniel Côté), Thérèse (feu Robert Boulet), feu Cécile, feu Jeannette (feu Bertrand Boulay), Marie-Jeanne, Henri-Louis; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pelletier : Marie (Alphonse Bolduc), Gaston (Louise Couillard), Jeanne-Mance, Marcel (et son amie), Suzanne, Aline (Bruno Landry), France (feu Serge Anctil), feu Alexandre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.Un sincère remerciement au personnel du 3e étage de l'hôpital Hôtel-Dieu de Montmagny, pour leur dévouement et leurs bons soins.