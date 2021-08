LAINÉ, Rita Bleau



Au Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes, le 14 août 2021, à l'âge de 98 ans et 8 mois, est décédée dame Rita Bleau, épouse de feu monsieur Armand Lainé. Elle était la fille de feu dame Léda Plamondon et feu monsieur Louis Bleau. Elle demeurait à Charlesbourg.le jeudi 26 août 2021 de 12 h 30 à 13 h 30.et de là au cimetière du Parc Commémoratif de la Souvenance.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (Diane Boutin), Louise, Guy (Josée Poulin), Jean, Marc (Sylvie Dufour) et Linda (Francis Leduc); ses petits-enfants : Jonathan Kirouac (Annie Lacasse) Pascal Lainé (Mariane Berrouard), Alexandre Lainé (Claudia Tremblay), Elisabeth Lainé, Catherine Dion (Raphaël Dubeau), Sarah Lainé (Patrick Gagnon), Jonathan St-Onge, Sébastien St-Onge, Ricardo St-Onge et Stéphanie St-Onge ; ses arrière-petits-enfants : Léonard, Chloé, Justine, Dahlia, Noémie, Mia-Jade, Benjamin et Lauréane; son frère Jean-Guy Bleau (feu Louisette Robitaille); ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes 6000, 3e Avenue Ouest Québec (Québec) G1H 7J5