BRETON, Charles



Au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, le 23 juillet 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Charles Breton, époux de dame Rollande Maltais, fils de feu Eugène Breton et de feu Marie-Ange Gagnon. Il demeurait à Québec., de 13h à 14h.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Patrick, Linda et Marlène ainsi que ses petits-enfants; ses frères et sœurs : feu Jean-Marc (Huguette Canac-Marquis), Dominique, feu Alice (Jean-Claude Blouin), Gertrude (Léopold Allaire), Claire, Noëlla, Louise (Luc Bédard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Maltais : feu Aline (feu Magella Gagnon), Maurice (Cécile Deschênes), Gemma (Adrien Roy), feu Lauréat (feu Béatrice Thibeault), Lucille (feu Paul Bouchard), feu Aurore (feu Patrick Gauthier), feu Madeleine (feu Réal Tremblay) et Marguerite; de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.