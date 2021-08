ARON, Arthur



Arthur Aron est décédé le 15 août 2021 à Québec où il est né et a toujours aimé vivre. Il laisse dans le deuil sa sœur, Arlene, de St-Sauveur, son amour chéri, Martine Déry et de nombreux cousins et amis. Il avait une grande passion pour les affaires et l'art. Il a travaillé chez Nesbitt Burns et a été président de La Rue du Tresor. Arthur était très impliqué dans la communauté juive en tant que membre du conseil d'administration et président du cimetière Beth Israel pendant de nombreuses années. Arthur avait toujours du temps pour tout le monde, un sourire amical et de bons conseils à partager. Sa joie de vivre, son esprit vif, et son amour de la vie manqueront à tous ceux qui l'ont connu.