PERREAULT, Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 septembre 2020, à l'âge de 81 ans et 10 mois, est décédé monsieur Claude Perreault, époux de madame Louisette Gosselin, fils de feu dame Marie-Berthe Jobin et de feu monsieur Joseph Perreault. Il demeurait à Québec.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 14 h.Suivra l'inhumation des cendres au Cimetière St-Charles Mausolée Catherine-de-Saint-Augustin avec la famille. Outre son épouse Louisette Gosselin, il laisse dans le deuil son fils André (Linda Tremblay); ses sœurs : Mariette (feu Claude L'Heureux), Denise (feu Jean-Marc Martel) et Rita (Guy Lafontaine); ses belles-sœurs : Jocelyne Gauvin et Germaine Gosselin; sa filleule Mylène ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et anciens collègues du Ministère de la Sécurité Publique (Département Service de protection des personnalités). Claude est allé rejoindre ses frères Gérard, Jean-Yves et ses beaux-frères, belles-sœurs de la famille Gosselin qui l'ont précédé. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation Ataxie Canada Claude St-Jean et/ou à la Fondation des maladies du cœur et de L'AVC.