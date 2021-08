FOURNIER, Benoît



Au Centre d'Hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 21 juillet 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Benoît Fournier, époux de feu Mme Mariette Fournier. Il était le fils de feu M. Georges Fournier et de feu dame Eva Gaudreau. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la salle commémorative duà compter de 8h.Les cendres seront déposées au Mausolée de Montmagny.Il laisse dans le deuil ses enfants : Bruno (Linda Bolduc), Simon (Chantal Thibault), Joël (Kathleen Gagnon), ses petits-enfants : Étienne, Cédric, Mégane et Marie-Maxim, ses frères et sœurs : Louis-Georges (Cécile Gagné), feu Gérard (Laurette Poirier), feu Nicole (Yves Lepage). ses beaux-frères et belles-sœurs : Céline (feu Claude Lislois), Marcel (Denise Turgeon), Magella (Nicole Latouche), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'Hébergement de Cap-Saint-Ignace pour les bons soins prodigués et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny : https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/La direction a été confiée à la