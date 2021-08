ARDOUIN, Cécile Piché



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 janvier 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Cécile Piché, épouse de feu monsieur Jacques Ardouin. Elle était la fille de feu dame Marie-Jeanne Bertrand et de feu monsieur Georges Piché. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 18 h à 20 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Jean Dussault) et Claude (Isabelle Lessard); ses petits-enfants: Alexandra (Maxim Legault), Lydia (Jean-Philippe Bergeron), Elliott et Juliette Dussault; son frère Roland (Murielle Charest); son arrière-petit-fils Noah; ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Ardouin: Suzanne (feu Jean-Paul Parent), Pauline (feu Laurent Giroux) et Henri (feu Denise Desruisseaux), sans oublier ses cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et nombreux ami(e)s, plus spécifiquement ses amis du Manoir Sully et anciens voisins. Elle est allée rejoindre ses frères et sa sœur: Pierre (Gilberte Martel), Raymond et Pierrette ainsi que ses demi- frères et sa demi-sœur: Welley (Gaby Marcotte), Dollard et Dolores (Arthur Martel) et son beau-frère Georges Ardouin (Edith Guay). La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant des centres hospitaliers de l'IUCPQ, du Jeffery Hale et de l'Enfant-Jésus ainsi que le personnel du Manoir Sully pour leur humanisme, leur dévouement, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Québec) H1N 1C1, Tél.: 1 800 295-8111.