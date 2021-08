RACINE, Ghislaine



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 11 août 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Ghislaine Racine, épouse de monsieur Roger Duchesne. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Omer Racine et de feu dame Rita Couture. Native de Lévis, elle demeurait à Québec.de 18 h30 à 20 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Roger Duchesne; ses enfants : Amélie Duchesne, Bruno Duchesne et sa conjointe Caroline Boudreau; ses petits-enfants : Gabriella, Raphaël, Marianne et Francis; son frère : Robert Racine et son épouse Francine Jacques, ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est partie rejoindre sa sœur Pierrette Racine. La famille tient à remercier tout particulièrement l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.