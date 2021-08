ROY, Lucia Blanchette



Au SNT La Guadeloupe, le dimanche 14 février 2021, est décédée à l'âge de 81 ans et 7 mois, madame Lucia Blanchette, épouse de feu monsieur Fernand Roy. Elle était la fille de feu Joseph-Aimé Blanchette et de feu Rose-Hélène Campagna. Elle demeurait à Saint-Victor et autrefois à Saint Camille-de-Lellis. La famille recevra les condoléances à la salle du :le vendredi 20 août de 19h à 21h et le samedi 21 août de 8h30 à 10h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire :Elle était la mère tant aimée de ses filles : Sylvie (Lucien Maheu), Diane (Richard Forgues), Carolle (Martin Langlois), Manon (Réginald Laverdière), feu Suzie, Josée (Jocelyn Maheu), Martine, Line (Richard Thibodeau), Isabelle (François Perron) et Chantal (Alain Boily). Elle laisse aussi dans le deuil ses 17 petits-enfants chéris ainsi que ses arrière-petits-enfants qu'elle a tous bercés. Elle était la sœur de : feu Emile (Honoride Lacombe), feu Valère (feu Claudette Poulin), feu Alice (feu Alphonse Fournier), feu Marguerite (feu Lionel Poulin), feu Henri (feu Cécile Couture), feu Ghislaine (feu Emilien Lamontagne), Liliane (feu Maurice Guillemette, feu Normand Roseberry), feu Camille (Lorna Lavallée) et feu Irène (Claude Guillemette). De la famille Roy, elle était la belle-fille de feu Georges Roy (feu Fernande Beaudoin) et la belle-sœur de : Georgianne (feu Benoit Bernard), Aimée-Rose, René (feu Thérèse Leblanc), Paulyne (feu Laval Fontaine), feu Yolande (feu Normand De Blois), Lorraine (Raynald Nadeau), Claudette (Fernand Francoeur), feu Daniel (Jacqueline Laflamme) et Richard (Brigitte Lehoux). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis (es). Un remerciement spécial au personnel de la résidence l'Aube Nouvelle de Saint-Victor ainsi qu'au personnel du SNT La Guadeloupe pour les bons soins prodigués. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Kateri-Tékakwhita (pour la communauté de Saint-Camille-de-Lellis), 195, 2e Avenue, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0.