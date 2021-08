FALARDEAU, Jean



À la Maison Michel-Sarrazin, Québec, le 28 juillet 2021, à l'âge de 58 ans, est décédé monsieur Jean Falardeau conjoint de dame Chantal St-Amant. Né à Chibougamau le 23 juin 1963, il était le fils de dame Mirielle Maltais et de feu monsieur Marcel Falardeau. Il demeurait à Québec.Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Monsieur Falardeau laisse dans le deuil sa fille bien-aimée Laurie et sa mère Sylvie Forest; son frère Marc; sa sœur Nathalie (Francis P. Létourneau); son neveu Jimmy Boisvert; les enfants de sa conjointe : Mylène St-Amant (Loannis-Petros Velissarious) et leur fille Éva, Félix St-Amant Paradis; sa belle-mère Marie-Paule Grondines; sa belle-sœur Josée St-Amant (Sébastien Tremblay); son beau-frère Guy St-Amant ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial à madame Margarita Becerra-Perez et au Dr. Maxime Chénard-Poirier de l'Hôtel-Dieu de Québec de même qu'au personnel de la Maison Michel Sarrazin pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel Sarrazin, Site : www.michel-sarrazin.ca, Tél. : 418 687-6084.Les Funérailles sont sous la direction de :