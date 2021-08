CHRISTENSEN, Jean-Francois



À l'Hôpital de l'Hôtel Dieu de Québec, le 10 août 2021, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Jean-François Christensen, conjoint de Nathalie Charest. Il était le fils de feu madame Georgette Ratté et de feu monsieur Eugène Christensen. Il demeurait à Ste-Brigite-de-Laval. Il laisse dans le deuil ses enfants, Katherine (Luc Plamondon) et William; ses petites filles, Sofia-Rose et Alexanne Plamondon; ses frères et sœurs : Louise, Carmen, Pierre (Sylvie Deschênes) et Nelson (Micheline Turner), son neveu qui était comme un frère, Kempton Hemmings (Louise Simard); son beau-père Denis Robert (feu Noëlla Charest) (Hélène Fortin); ses beaux-frères et belles-sœurs : Denis Jobin (Guylaine Beaulieu), Sylvie Jobin (Yvan Boies), André Jobin (France Dupont) et Micheline Jobin ( Joël Corneau); ses grands amis : Dany Dionne (Line Leduc), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances à :de 9h à 11h, uneLes cendres seront ensuite déposées au columbarium de la Seigneurie.La famille remercie le personnel du 4e étage aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi que du CLSC Orléans-Beauport pour l'attention portée et la qualité des soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer.