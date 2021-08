LEMAY, Noëlla Bourgoin



Au CHSLD de Ste-Croix, le 25 juillet 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Noëlla Bourgoin, épouse de feu monsieur Roger A. Lemay. Elle demeurait à Ste-Croix. Elle est allée rejoindre son époux Roger, sa fille Claire (Pierre Proulx) et son fils Carl (Nadine Packwood). Elle laisse dans le deuil sa belle- fille Nicole (Bill Auger); ses petits-enfants: Arnaud, Romane, Céleste et Aimée Lemay et Gaspard, ainsi que les petits-enfants de son époux Roger, Kathleen et Nancy Auger, Dany, Jerry et Jean-François Proulx. Ses frères et soeurs : feu Fernand (Rita Ouellet), feu Marcel (Marcelle Ouellet), feu Simone, feu Monique (Claude Bélanger), Jules (feu Yvette D'Amours), feu Camille (feu Gilberte Berger), Jacques (feu Ange-Marie Bérubé), feu Lucien (Murielle Larochelle), feu Lise, Jean-Luc (feu Aline Dionne). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Roland (feu Fleurette Lemay), Juliette (feu Jean Langlois), feu Marcelle (feu Aldy Rivet), feu Gabrielle (feu Georges Leclerc), feu François (feu Rollande Boisvert), feu Jules (feu Berthe Sauvageau); ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.où la famille vous accueillera à compter de 9h30. Prière de ne pas envoyer de fleurs, un don à la Société d'Alzheimer, Merci. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire