TURGEON, Yolande



Au Centre hospitalier de l'Université Laval, le 16 août 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée Madame Yolande Turgeon de Pont-Rouge. Elle était la fille de feu Dr Noël Turgeon et de feu madame Marie-Louise Delisle. Elle était la mère adorée de : Daniel (Hélène Janelle), Marie-Noël (Dany Bussières), Anne (Jocelyn Martel), Simon (Josée Arial) et Éric (Kathleen Côté). Elle laisse aussi dans le deuil le père de ses enfants : Jean-Louis Bussières. Elle était la Mamie chérie de : Jean-François Cormier (Helayna Clair) (Keyanna et Caleb), Catherine Bussières (Hugo Langlois) (Lily Rose et Mila), Raphaël Bussières (Allison Julien) (Léa), Gabriel Bussières (Lucie De Halleux), Alexandre Boivin (Mélanie Brière), Jonathan Bussières (Mariely Martin), Charlie Bussières (Charles Diamond), Marie-Alexandra Bussières (Lou Bureau) et Pierre-Félix Bussières; de la famille Turgeon, ses sœurs et son frère : Aline (feu Paul-Henri Moisan), feu Madeleine (feu Lucien Leclerc), feu Raymond (feu Louise Gaudreau), Hélène (feu Guy Blouin), Gaëtane (feu Claude Boilard), Micheline (feu Damase Robitaille), Marthe (feu Richard Bussières), Jean (Louise Bussières), Louise (feu Michel Richard, Réjean Girard), Danielle (feu Réginald Castonguay). Elle laisse dans le deuil ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Unité de courte durée gériatrique du CHUL pour les bons soins ainsi que son médecin de famille Dre Johanne Frenette. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à lale dimanche 22 août 2021 de 19h à 21h, lundi, jour des funérailles, de 12h à 13h15.et de là au cimetière paroissial. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don au Club des petits déjeuners, 135-G, boulevard de Mortagne, Boucherville (Québec) J4B 6G4 https://www.breakfastclubcanada.org/fr/home/