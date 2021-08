PÉPIN, Roland



À l'hôpital St-François d'Assise, le 3 août 2021, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Roland Pépin, époux de feu madame Rita Pageau, fils de feu madame Florida Verret et de feu monsieur Irené Pépin. Il demeurait à Stoneham-et-Tewkesbury. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale vendredi 20 août 2021 de 19 heures à 22 heures.Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière de Stoneham, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Veuillez prendre note :Il laisse dans le deuil, ses enfants: Francine (Jacques Brien), Johanne (Ghislain Plamondon), Normand (Lyne Pageau), Linda (Daniel Morin), Marc (Céline Corbeil) et Sylvain (Isabelle Bouchard); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: Yannick (Anne Chevalier et leurs enfants Avy et Ryan), Véronik (Richard Doré), Pierre-Luc (Anne B. Martin et leurs enfants Antoine, Élisabeth et Olivier), Stacy et son fils Bryan, Jonathan (Évelyne Chabot), Marie-Pier (Rafael Giroux), Jonathan (Mélissa Rivard et leurs fils Léonor et Auguste), Sandra (Simon St-Laurent et leurs enfants : Alysun, Mya, James, Jayden, Jackson et Mason). Il était le frère de : Jacqueline (feu Magella Verret), Lucien (Yvonne Guérette), feu Émile-René (feu Lucette Falardeau), feu Imelda (feu Rosaire Linteau)(feu Moïse Plamondon), feu Rachel (feu Léopold Isabel), feu Marcel (feu Fernande Durocher), feu Claudine (feu Jean-Charles Bédard). Il était le beau-frère de : feu Gabrielle (feu Georges Bélanger), feu Robert (feu Yvette Falardeau), feu René (Réjeanne Plamondon), Paul-Émile (feu Laurette Chabot, Diane Garneau), Raymond (Hermine Plante), Ghislaine (Paul-André Cloutier). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du centre hospitalier St-François d'Assise. La famille ne saura jamais exprimer toute la gratitude qu'elle ressent à l'endroit des infirmières et médecins pour leur dévouement, les excellents soins prodigués avec amour, respect et pour le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec.Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.