BERNIER, Gisèle



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous informons du décès de Mme Gisèle Bernier, âgée de 96 ans, épouse de feu M. Léopold Couillard. Elle est partie rejoindre ses parents : Léon Bernier et Virginie Dancause ainsi que ses 14 frères et soeurs décédés. Elle laisse dans le deuil sa soeur Aline Bernier Fraser, ainsi que ses 4 enfants : Louise (Charles Morin), Roseline (Mario Charbonneau), Jean-Marc (Christiane Auclair) et Marjolaine; ses petits-enfants et leur conjoint(e): Hugues et Marjorie Morin, Yannick et Louis-Philippe Dugal, Virgine et Roxane Lachance, ses 6 arrière-petits-enfants. Sans oublier ses neveux et nièces qui l'appréciaient grandement. Nous tenons à remercier le personnel de la résidence Au Coeur de Marie et du CHSLD Champlain-Chanoine-Audet où elle a résidé ces dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association de la fibromyalgie région Chaudière-Appalaches (https://www.afrca.ca/contact/).