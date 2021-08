FILION, Camille



Au Centre d'Hébergement Saint-Brigid's Home, à l'âge de 82 ans, est décédé le 21 juillet 2021, monsieur Camille Filion, maître d'hôtel durant 44 ans au Château Frontenac, époux de madame Marguerite Angers et fils de feu M Léonidas Filion et de feu Mme Yvonne Deschênes. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraLes cendres seront déposées au columbarium Wilbrod Robert.Monsieur Filion laisse dans le deuil son épouse madame Marguerite Angers ; ses enfants ; Line (Jean Asselin) Denis (Johanne Godbout) et Daniel ses petits-enfants : Eric, Joanie, Thomas et Kim ses frères : Benoit (Yolande Rousseau) et Michel (Céline Lachance). Il était également le frère de feu Françoise Filion ; sa belle-sœur Mme France Gravel (feu Paul Filion). Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Angers : Hélène (Jacques Bélanger), Gisèle (Raymond Allard) , Jeanne D'Arc (Christian Giguère), Jacques (France Sauvageau), Pierre (Linda Dumas) et Fernand Deschênes (feu Madeleine Angers). Ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du 2ième étage (Patrice et Oscar) du CHSLD Saint-Brigid's Home pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca