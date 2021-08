DUCHESNE, Marcel



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Marcel Duchesne, survenu à Québec le 4 août 2021. Il était le fils de feu Roméo Duchesne et de feu Adrienne Beaulieu. Il habitait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants : Chantale, Cathy (Patrick Huot), Dominic (Nancy Lajoie), Francis (Cara Ouellet-Poirier), ses petits-enfants : Jonathan, Marie-Michelle, Cédrick, Alexandre, Gabrielle, Émilie-Rose, Tommy, Joany, Catherine et Maxim; ses sœurs : Louisette et Denise (Benoit Lessard) ainsi que des cousins et cousines, neveux et nièces et des amis très chers, dont Jean-Guy Papillon (Francine Papillon) et Yves Létourneau (Annie Hudson). La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel des soins palliatifs de l'hôpital Chauveau et à Harmonia pour l'accès au programme Départ dans la dignité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Cap Diamant, 1415 rue Frank-Carrel, bureau 261, Québec (QC) G1N 4N7, téléphone : 418 614-9453. https://fondation capdiamant.com/faire-un-don/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.