LAPIERRE, Claude



À l'hôpital Laval (IUCPQ), le 14 juillet 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Claude Lapierre, époux de madame Étiennette Pouliot, fils de feu madame Marie-Berthe Roy et de feu monsieur Joseph Lapierre. Natif de la Durantaye, il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 12 h. L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Catherine-de-St-Augustin. Il laisse dans le deuil outre son épouse Étiennette, ses enfants : Steve (Marie-Claude Bernier) Martin (Nancy Godbout) Éric (Caroline Daigle), Simon (Karyn Dion) et Mireille ; ses petits-enfants : Camille, Maxime, Valérie Lapierre, Kim et Félix Lapierre, Frédéric, Étienne, Maryline et Thomas Lapierre, Alexie, Charles, Philippe et Maïka Rioux; ses frères et sœurs : Jacqueline (Robert Bissonnette), Lise (Michel Carrière), Feu Marcel (Lynne Lapierre), Julien (Pierrette Tanguay), feu Marc (Lucille Roy), Carolle (Gilbert Samson). Il était beau-frère de Gervaise (feu Jean-Marie Ferland, Jean-Paul Laroche), feu Rosaire (feu Élaine Beaudet, Patricia Shea), Lyse (André Huot), Raynald (Sylvie Morin). Il laisse également dans le deuil Suzie Garneau et Pascal Rioux ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ses merveilleux amis avec qui il avant tant de plaisir et d'histoires à raconter. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Laval qui de par leur écoute et leur présence réconfortante ont si bien accompagné Claude et sa famille. Vous lui avez permis d'être entouré des gens qu'il chérissait afin de terminer son chemin de vie dans la grandeur de cœur qu'on lui connait. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.org, Site web : www.fondation-iucpq.org ou à : La Maison Jean Lafrance : https://www.lesoeuvresjeanlafrance.ca/faire-un-don/