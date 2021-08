BOUCHER, Roland



À l'hôpital de Saint-Eustache, le 6 octobre 2020, est décédé à l'âge de 75 ans et 5 mois, monsieur Roland Boucher, fils de feu Robert Boucher et de feu Maria Drouin. Originaire de Saint-Romuald, il était l'époux de feu madame Lise Denis et de madame Hélène Tokar en secondes noces. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Caroline (Pierre Turcotte), Lisabelle (Éric Lavoie), Jean-Philippe, Thomas et Jonathan (Sylvie Scarano); ses petits-enfants: Alexandra, Mathieu et Marie-Ève Turcotte, Maryanne et Marc-Antoine Paquette, Mathis Boucher et Maryann Tokar Scarano. Il laisse également dans le deuil ses frères sœurs: André (France Lacasse), Marcel (Francine Labrie), Pauline (Michel Côté), Louise (Yvon Laforce), Diane (Claude Delisle), Claire (feu Raymond Bernier), Lucien (Priscilla Dubé) et Michel (Johanne Tremblay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera à la