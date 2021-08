TRUDEL, Robert



À l'hôtel-Dieu de Québec, le 19 juillet 2021, à l'âge de 60 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Robert Trudel, conjoint de madame Linda Baribeau. Il est allé rejoindre sa première épouse feu Carole Bernatchez. Il était le fils de feu Charles Auguste Trudel et de feu Liliane Boisvert, il demeurait à Beauport. Il laisse dans le deuil ses enfants : Andrée (Jean-François Beaudoin) et Mathieu (Mélanie Duperron), ses petits-enfants, Sophia, William et Laurent Beaudoin ainsi que ses sœurs, Louise et Hélène (Richard Giguère) et son frère Dominic (Caroline Guay), le fils de sa conjointe, Simon Baribeau-labbé (Marie Lee Tremblay). Il laisse également dans le deuil Madame Andréa Bernatchez ainsi que plusieurs oncle, tante, neveux, nièces et de nombreux ami(e)s et collègues. La famille recevra les condoléances au :de 13h à 15h.La famille désire exprimer un remerciement tout spéciale au membre du personnel des soins palliatifs de l'Hôtel Dieu de Québec, pour tous les bons soins prodigués à monsieur Trudel. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer. (1040 Avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3).Pour rendre hommage à M Trudel,nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.