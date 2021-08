CÔTÉ, Georgette Morin



Au Centre Paul-Gilbert, le 2 août 2021, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Georgette Morin, épouse de feu M. Ivan Côté. Elle demeurait à autrefois à Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans.L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans. Elle était la mère de feu Pierre Côté. Elle laisse dans le deuil sa fille Anne (Jean-Pierre Vallée) ; ses frères et sœurs : Fernande (Fernand D'Amours), Lucienne (feu Lévith Côté), feu Roger, feu Anne-Marie (Émilien Gagnon), Pierrette (Claude Dion), Fernand (Nicole Gagné), Michel (Lucie Lavallée), Micheline (feu André Lanoue), Ghislain (Lise Trudel) ainsi que tous les membres de la famille Côté : feu Jean-Louis (Cécile Léger), feu Jeannine (feu René Lizotte), feu Roger (feu Thérèse Guillot), feu René (Rosanne Gagnon), feu Henri (Aline Turcotte), Colette (feu Jean-Guy Faucher), Céline (feu Jean-Guy Létourneau), sa fille Sylvie Larouche (Raynald Gagné) qui a grandi dans une famille adoptive et leurs filles Marie-Philip et Ysanne et leurs petits fils, ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux ami(e)s. Nous désirons remercier chaleureusement le personnel du Centre d'hébergement Paul-Gilbert pour les excellents soins déployés durant son séjour. Compensez l'envoi de fleurs par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Société canadienne de la sclérose en plaques. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire