TAILLON, René



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 août 2021, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur René Taillon, conjoint de madame Christine Tremblay, fils de feu monsieur Charles Taillon et de feu madame Joséphine Turgeon. Il demeurait à Château-Richer. Les membres de la famille accueilleront parents et ami(e)s pour recevoir les condoléancesde 13h30 à 15h, suivraIl laisse dans le deuil : son frère et sa sœur : Marie-Blanche (François Pagé), feu Jean-Marie (Lucie Plourde), feu Camille (Rita Ouellet), feu Michel (Charlotte Tremblay) et Noël (Brigitte Gagnon) ; son filleul : Carl Taillon; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay : feu Denise (Jean-Claude Delaunière), feu Yvan (Pierrette Gariépy), Francine (feu Jacques Rhéaume), Alain (Rachel Simard), Jean-Paul (Lyne Tremblay), Charlotte (feu Michel Taillon), Claudette (Jean-Yves Racine) et feu Johanne), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org. La direction des funérailles a été confiée à la