VALLIÈRES, Joseph Maurice



À l'hôpital général d'Anchorage, Alaska, le 2 août 2021, à l'âge de 90 ans et 5 mois, est décédé monsieur Joseph Maurice Vallières, vétéran de la guerre de Corée et de la guerre du Vietnam, époux de feu madame Julia Delorès Siegel. Il laisse dans le deuil ses garçons : Jeffrey et feu Jay Vallières; ses petits-enfants : Joshua, militaire comme son grand-père, Grace et Julia. Il laisse également dans le deuil sa sœur, ses frères et ses belles-sœurs : Madeleine (feu Armand Lemieux), feu Jacqueline (feu Paul Brisson), feu Bernard (Rollande Lefrançois), Clément (Michèle Bérubé) et Yvan (Lisette Marcotte); ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s de la famille Vallières et de la famille Bernard.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière national Fort Richardson, Anchorage, Alaska, auprès de son épouse.