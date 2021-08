GOSSELIN, Denis



Suite au décès de Denis Gosselin, survenu le 27 janvier 2021, le temps est venu de le saluer une dernière fois. Son épouse, Denise Dulac, vous informe que la famille vous accueillera auvendredi le 27 août de 19h à 21h30 et le samedi 28 août à compter de 9 heures.L'abbé Claude Gosselin, son cousin, célébrera la cérémonie funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au Cimetière Mont-Marie à Lévis.Outre son épouse, Denis laisse dans un profond chagrin son filleul Philippe Dulac (Patricia Verreault et leurs filles Rafaëla et Simone) auprès de qui il a exercé un rôle de père; sa filleule Anne-Frédérique Dulac-Lemelin (Charles-Antoine Dorion) à qui il ne pouvait rien refuser. Il reste dans les prières de sa tante, Soeur Gemma Gosselin sfa. Son absence laisse un grand vide dans la vie de ses sœurs, sa belle-sœur et ses beaux-frères : Nicole (Viateur Daoust), Monique Roy (feu Gaston Gosselin), Réjeanne (Marc Pelletier) et Hélène (Ghislain Fournier). Son silence est lourd pour ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Dulac : Françoise (Gaby Deschênes), Thérèse (feu René Lortie), Louise, Maryse (Alain Lévesque), Hélène (Jean-Marie Boutin), Marie-Claude (Serge Lemelin) et Michèle (Raymond Simard). Ses neveux et nièces gardent de lui le souvenir d'un oncle souriant et aimant. Il laisse également dans le deuil les cousins et cousines ainsi que de nombreux amis et anciens collègues de travail de Prévost. La direction des funérailles a été confiée à la