FORTIER, Marie



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 juillet 2021, à l'âge de 68 ans, est décédée dame Marie Fortier, conjointe de monsieur Yvon Linteau, fille de feu monsieur Georges Fortier et de feu dame Thérèse Barbeau. Elle demeurait à Saint-Raymond.Outre son conjoint, madame Fortier laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Jacques (Rachel Thériault), feu Pierre, Denise (Raymond Lavoie), Jean (Johanne Simard), Benoît (Marie-Claude Lisée), Luc (Anne Pissinis) et Thomas (Hélène Ducharme); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Linteau : feu Jocelyne (Gaston Moisan), Serge (Carole Rhéaume), Gisèle (Jean-Guy Rhéaume), feu Nicole (Jocelyn Têtu), Claudette (Pierre Moisan), Johanne (Gilbert Moisan) et Martine (Victor Morasse), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec (IUCPQ) : https://iucpq.qc.ca/fr/fondation/dons