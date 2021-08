LESAGE, Marie-Alice Gingras



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), Québec, le 13 août 2021, à l'âge de 87 ans et 7 mois, est décédée entourée de l'amour des siens, madame Marie-Alice Gingras, épouse de feu monsieur Ernest Lesage, fille de feu monsieur Antonio Gingras et de feu madame Bernadette Chantal. Elle demeurait à Donnacona. Selon ses volontés il n'y aura pas de rencontre pour les condoléances.Madame Gingras laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Michelle (Ginette Plamondon), feu Daniel (Diane Bureau) et Donald (Sylvie Lamothe); ses petits-enfants : Janie (Eric Paradis), Martin (Anne-Marie Vézina) et Claudie (Christian Veilleux); Jean-Sébastien (Marie-Pier Racine) et Meggie (Rudy Bussières); ses arrière-petits-enfants : Julianne, Étienne, Léa-Rose et Émilie; Thomas et Vincent; Guillaume, Kelly et Antoine. Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Louis-Philippe (feu Léona Hamel), feu Paul-Eugène (feu Noëlla Dorval), feu Georges-Albert (feu Pauline Julien), feu Jean-Charles (feu Lucienne Ratté), feu Simon-Pierre (Madeleine Petitclerc), feu André (Rita Ratté), feu Thérèse (feu Raymond Petitclerc), feu Thomas (Loretta Rousseau), feu Jeannette (feu Paul Lesage), feu Jacqueline (Paul Legros), feu Lucien (Noëlla Plante) : feu Eugène Lesage, feu Yvonne (feu Fernand Gauthier), feu Simone (feu Joseph Bouchard), feu Lucienne, Raymonde (feu Albert Moisan), Irène (Gaston Petitclerc), Annette (Jean-Guy Dorval). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. La famille tient à remercier tous ceux et celles qui ont pris soin de notre mère avec affection et dignité. Un remerciement spécial en particulier au Dr Louis Charron et au personnel du C.L.S.C. de Donnacona, de l'Hôpital Laval, de la Résidence au O'Sommet de Donnacona pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org