PETITCLERC, Raymond



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 août 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Raymond Petitclerc, époux de dame Louise Gilbert. Il était le fils de feu dame Jeanne Fournier et feu monsieur Alexandre Petitclerc. Il demeurait à Québec.de 13 heures à 15 heures.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Louise; ses enfants : Manon (Dany Giguère) et Annie (Luc Malenfant); ses petits-enfants : Lauriane (Thomas Simpson), Louis-Simon, Pier-Olivier et Hugo; ses belles-sœurs : Renée Gilbert et Rita Houle. Il était le frère de feu Jeannine, Marcel (Gaétane Simard), André (Suzanne Perry), Ginette et Micheline. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, tout particulièrement le Dr Doyle pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3 , tél. : (418) 683-8666, site web : www.cancer.ca