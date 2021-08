ALARIE, Micheline



Hymne à ta vie maman, MAMOUR, Micheline, Mimi, MineDans le parcours d'une vie, il y a des personnes qui nous marquent vraiment …Tu as été pour chacune et chacun croisés sur ta route, un modèle d'AMOUR, d'amitié, d'humanité, de bienveillance, de sagesse, de résilience, de féminité, de bon goût et d'une grande classe.Si une grande sage nous demandait, qu'est-ce qui est le plus important, le voyage ou la destination? Certains d'entre-nous répondraient peut-être, le voyage car la destination est comme un mirage. Toi, tu répondrais :… et être en ta compagnie chère Micheline, nous a toutes et tous procuré une joie et un bonheur incommensurables.En ce moment de grand vide de ta présence, tu nous dirais sûrement ceci :We just called to say we LOVE you mother, MAMOUR,Tes deux grandes filles, Edith & AnneTes 3 petits devenus grands Thomas, Samuel et LéahTa famille adorée,toutes tes amies de cœur et tes amis.Comme tu nous l'écrivais,TAKE CARE Me XAu Centre d'hébergement du Fargy, le 28 mai 2021, à l'âge de 78 ans et 8 mois, est décédée mme Micheline Alarie, fille de feu madame Lorette Gagné et de feu monsieur Aldéric Alarie. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses filles : Edith Caron (Stéphane Larouche), Anne Caron (feu Richard St-Jean/Stéphane Baribeau); ses petits-enfants : Thomas Dussault, Samuel et Léah St-Jean. Elle était la sœur : feu Richard (feu Charlotte Mecteau), son frère jumeau Michel (Mireille Perras), Francine (Renald Berthiaume), Pierrette et Pierre (Julie Fournier). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces Alarie : Marc, Patrick, Michelle, Francis et Frédérick Lapointe; sa belle-soeur Eliane Caron Menzie "Cocotte" ainsi que son filleul Jean Perrault, les neveux et nièces Caron, La Violette, Menzie, Saunders, Perrault, Guertin ainsi que plusieurs amies qui sont tellement nombreuses qu'elles se reconnaîtront. Un sincère et immense merci à tous les soignants du Centre d'hébergement Du Fargy, particulièrement du 4e étage, qui ont pris soin de notre maman avec tant de dévouement et d'amour pendant près de quatre ans. Vous avez adouci nos moments avec elle et nous vous en sommes reconnaissantes. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Deuil Jeunesse, téléphone : 418-624-3666, site web : https://www.deuil-jeunesse.com/faire-un-don ou à la Fondation Mira, téléphone : 418 876-1202, site web : www.jedonneenligne.org/mira/DM.La famille recevra les condoléances à l'église avant le service à compter de 12h. Aucune réception ne peut avoir lieu après les funérailles, compte tenu des règles sanitaires en vigueur. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles.