PICHETTE, France



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 8 août 2021 à l'âge de 65 ans, est décédée dame France Pichette, conjointe de monsieur Herman Lachance. Elle était la fille de feu monsieur Cyrias Pichette et de feu dame Anne-Marie Blouin. Elle demeurait à Saint-Tite-des-Caps.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 9h à 10h. Que tous ceux et celles qui ont connu et aimé France aient une pensée pour elle en cette journée. Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière de Saint-Ferréol-les-Neiges sous la direction desElle laisse dans le deuil outre son conjoint Herman, sa fille et son gendre : Audrey (Jerry Racine) et ses 4 petits-enfants adorés : Camille, Anthony, Émile et Roxanne; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Yvon (Lilianne Caron), Claudette (Albert Defoy), Rachel (Claude Picard), Jacques (Linda Hains), Diane (Ghislain Bilodeau), Cécilienne (Gilles Bilodeau), Guy, feu Céline (Mario Racine), Claude (Nancy Bilodeau), feu Gaston; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lachance : Jocelyne (feu Bertrand Fortier, Clément St-Gelais), Michelin (Lucette Thivierge), Bertrand, Roselyne (Charles Lortie), Richard (Yolaine Lessard), Rachelle, René, Daniel (Linda Paradis), Alain (Manon Larouche), Murielle et Serge. Elle laisse également dans le deuil sa cousine et grande amie Monique Huot ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement les docteurs Marie-Pierre Bédard et Pierre Boutet ainsi que toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec), G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/