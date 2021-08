Affaire Will Prosper: prise de bec entre Valérie Plante et Denis Coderre

La campagne électorale municipale à Montréal a pris de véritables allures d’un match de boxe avec dans un coin le candidat à la mairie, Denis Coderre, et dans l’autre l’actuelle mairesse de la métropole, Valérie Plante.

• À lire aussi: La GRC soupçonnait Will Prosper d’informer des criminels: une vedette gênante pour Valérie Plante

• À lire aussi: Will Prosper demeure candidat pour Projet Montréal

• À lire aussi: Une conseillère exclue d’Ensemble Montréal s’attaque à «l’arrogance» de Denis Coderre

Sur fond de la candidature controversée de Will Propser pour la mairie de Montréal-Nord, les deux adversaires se sont livré une bataille assez dure, jeudi.

Rappelons que le candidat de Projet Montréal a été contraint de démissionner de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC), car on le soupçonnait d’avoir coulé des informations à des membres de gang de rue faisant l’objet d’une enquête pour meurtre, a révélé jeudi matin un article du Journal de Montréal.

Il n’en fallait pas moins pour que Denis Coderre saute sur l’occasion pour tenter de discréditer le candidat de Mme Plante, allant même jusqu’à le qualifier de «taupe».

«Ça fait 22 ans qu’on ment et la mairesse fait preuve d’un manque de jugement. [...] Est-ce que vous pensez sérieusement que si on avait su dès le début pourquoi il n’était plus dans la GRC, qu’il aurait eu autant d’impact que ça présentement? Non», a d’abord insisté M. Coderre en entrevue à «La Joute en prolongation».

«Moi ce que je dis, c’est ce n’est pas loin d’une taupe», a ajouté M. Coderre.

Or, M. Prosper n’a jamais été poursuivi et n’a jamais eu d’accusations criminelles pour les gestes qu’il aurait commis. Il n’est pas non plus mentionné dans le rapport du Commissaire que Will Prosper était une taupe.

«Ce n’est pas une erreur. Il s’est passé quelque chose et le rapport est très très clair en ce sens. Donc là, ce n’est pas de la partisanerie, c’est de se dire on est à un niveau où c’est le dossier le plus important. Les gens ont peur présentement. Est-ce qu’on va laisser à cette personne-là la crédibilité de la sécurité publique? Je pense que, c’est triste, mais M. Prosper ne devrait pas être candidat», a martelé Denis Coderre.

«Diffamation»

De son côté, la mairesse Valérie Plante a réitéré que son adversaire politique faisait dans la démesure, allant à «la limite de la diffamation».

«C’est très sérieux les propos qui sont tenus par le candidat Coderre. Mais en même temps, ce que l’on voit, ce qui est assez clair, c’est que Denis Coderre et l’administration dans Montréal-Nord sont inquiets. Pour réagir comme ça, il faut être inquiet, il faut avoir peur», a soutenu Mme Plante.

Cette dernière affirme par ailleurs ne pas avoir été mise au courant des détails de cette affaire avant la parution de l’article dans les pages du Journal de Montréal, jeudi matin.

Écoutez l'entrevue de Mario Dumont avec Denis Coderre sur QUB radio:

«On a fait toutes les recherches qui étaient nécessaires. Mais comme M. Prosper n’a pas de casier judiciaire, c’est important de le nommer, pour nous on connaissait l’histoire qu’il n’était plus dans la GRC. N’oublions pas qu’il y a une entente de confidentialité qui lie la GRC et M. Prosper», a plaidé la mairesse de Montréal.

Mais pour l’heure, Valérie Plante s’en tient à la rédemption de son candidat-vedette qui a «déjà payé le prix» pour son acte.

«Si M. Prosper avait été reconnu coupable, on s’entend, la GRC n’aurait pas hésité une minute. Si je peux permettre, ce qui me choque particulièrement dans les propos de M. Coderre, c’est que lui-même a été sous enquête de la GRC et de l’UPAC et ça ne l’a pas empêché d’être ministre fédéral, maire de Montréal et à nouveau candidat. Alors pourquoi est-ce que c’est bon pour un et ce n’est pas bon pour l’autre?» a-t-elle dénoncé.

«Moi j’ai envie de poser la question ''à quel moment est-ce que donne une seconde chance à un homme ou une femme qui a commis une erreur?'' On a vu à quel point il est dévoué, à quel point il change la vie de plein de jeunes dans Montréal-Nord», ajoute Mme Plante.

Will Prosper aurait offert lui-même en matinée jeudi à Valérie Plante de se retirer de la course pour ne pas nuire au parti, raconte-t-elle. Mais la mairesse a préféré le garder dans ses rangs et de lui donner cette deuxième chance.