Agression d’un policier : Pinel a besoin de plus de temps pour évaluer l’accusé

Le jeune homme accusé de s’en être sauvagement pris à un agent de la police de Montréal et de l’avoir désarmé avant de lui tirer dessus restera encore un mois à Pinel, a ordonné le tribunal étant donné que les experts n’ont pas encore eu le temps d’évaluer sa santé mentale.

Ali Ngarukiye n’a pas bronché quand il a appris que son dossier serait reporté. L’air décontracté de l’Institut Philippe-Pinel où il comparaissait par visioconférence, il semblait alerte alors que le juge Claude Leblond annonçait que les psychiatres avaient besoin de plus de temps pour préparer leur rapport, si bien que le dossier était reporté au 20 septembre prochain.

L’accusé de 21 ans, est détenu depuis son arrestation en mars dernier pour l’agression du policier Sanjay Vig deux mois plus tôt dans le quartier Parc-Extension.

Pendant sa détention préventive, il aurait tué un codétenu, si bien qu’en plus des accusations de tentative de meurtre contre le policier Vig en plus de l’avoir désarmé, il fait maintenant face à un chef supplémentaire de meurtre non prémédité.