Al-Qaïda au Yémen félicite les talibans et appelle au djihad

Dubaï | Le groupe djihadiste Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa) a félicité les talibans pour leur récente prise du pouvoir en Afghanistan et s'est engagée à poursuivre le djihad

«Cette victoire et cette prise de pouvoir nous révèlent que le djihad et le combat représentent le moyen légal et réaliste, sur la base de la charia, de rétablir les droits (et) d'expulser les envahisseurs et les occupants», a déclaré dans un communiqué la branche yéménite d'Al-Qaïda.

Les talibans avaient offert un sanctuaire à Al-Qaïda pendant leur précédent règne de 1996 à 2001, poussant les États-Unis à envahir l'Afghanistan à la tête d'une coalition internationale et renverser leur régime en réponse aux attentats du 11 septembre.

Aqpa a par ailleurs qualifié le «jeu de la démocratie» de «mirage trompeur», selon le communiqué relayé par le site spécialisé SITE, qui surveille les réseaux djihadistes dans le monde.

Les États-Unis considèrent Aqpa comme la branche la plus dangereuse du réseau mondial d'Al-Qaïda et a ciblé ses combattants au Yémen après les attentats du 11 septembre 2001.

Lundi, les combattants d'Aqpa ont célébré le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan avec des feux d'artifice et en tirant des coups de feu en l'air dans certaines provinces du Yémen, ont rapporté des habitants à l'AFP.

Dans leurs récentes négociations avec les Américains, les talibans avaient promis de ne pas protéger les combattants d'Al-Qaïda. Les experts estiment toutefois que les deux mouvements conserveront des liens étroits mais plus discrets.