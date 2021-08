Auberges de la Sépaq : Dépaysement exceptionnel!

Lorsque l’immensité de la nature se déploie devant vos yeux, telle une invitation à parcourir ses paysages sensationnels et à s’y blottir le temps d’une escapade, inutile d’envisager une destination exotique pour s’évader, le dépaysement est à votre portée! À Duchesnay, aux Chics-Chocs, à Anticosti ou en Gaspésie, les auberges 4 étoiles de la Sépaq s’imposent parmi les sites d’exception au Québec pour se poser, bien manger, relaxer et explorer.

SÉJOUR EN ALTITUDE AUX CHIC-CHOCS

Courtoisie SEPAQ Mathieu Dupuis

Dans les hauteurs du massif des Chic-Chocs, là où la forêt dense côtoie la toundra, se dresse l’Auberge de montagne des Chic-Chocs au cœur d’un environnement grandiose gardé sauvage. Perchée à 615 mètres d’al- titude dans la réserve faunique de Matane, elle est le point de départ des nombreuses activités que réservent ces 60 km2 de nature habités par les chevreuils et les orignaux.

Chaussé de bottes de randonnée, au guidon d’un vélo de montagne électrique, derrière des lunettes d’ap- proche, debout sur une planche de surf à pagaie, relaxant dans le spa ou savourant des plaisirs gastronomiques... On décroche! D’ailleurs, chacune des 18 chambres douillettes sont exemptes de télévision, de téléphone ou de réveil-matin, tel un véritable rendez-vous avec la détente et l’intimité, puisque seulement 36 convives peuvent y loger.

CONTEMPLATION AU GÎTE DU MONT-ALBERT



Courtoisie SEPAQ Steve Deschesnes

Blotti dans le parc national de la Gaspésie, le Gîte du Mont-Albert et les confortables chalets qui l’entourent promettent ressourcement et aventure. Journée de pêche fructueuse et escapade nautique en canot ou en kayak au gré des lacs et des rivières. Randonnée en communion avec la nature. Moments de détente dans la piscine et au spa.

Sans oublier le bonheur de la contemplation qui se poursuit même de retour dans l’une des 48 chambres de l’auberge ou des 12 chambres du pavillon Le Caribou construit en retrait, devant lesquelles se dresse le Mont-Albert. Puis à la fin de la journée, inutile de cuisiner, on se fait dorloter en dégustant une cuisine bistro ou des plats gastronomiques, tout en prévoyant une boîte à lunch pour notre escapade du lendemain, question de faire le plein d’énergie.

ÉVASION PRÈS DE QUÉBEC, À DUCHESNAY

Courtoisie SEPAQ Simon Clark





C’est un terrain de jeu majestueux que propose la Station touristique Duchesnay, son Auberge de 48 chambres et ses 14 nouveaux chalets Oxygène (capacité allant jusqu’à 16 personnes) érigés en bordure du lac Saint-Joseph, à 30 minutes de Québec. Sa cuisine aux saveurs de la région et ses chambres rénovées combinées aux activités sportives et récréatives incluses dans tous les séjours, donnent envie de s’y déposer quelques temps.

Parcours dans les arbres Arbraska, 25 km de randonnée pédestre, plaisirs nautiques, balade nocturne, activités guidées... Les journées s’annoncent bien remplies et se terminent dans une ambiance champêtre, près de l’immense foyer qui souhaite la bienvenue aux invités. De plus, 15 chambres possèdent une petite terrasse et une sortie privée qui nous font sentir chez soi.

VACANCES INSULAIRES À SÉPAQ ANTICOSTI

Courtoisie SEPAQ Sebastien Larose



Avec ses canyons, ses falaises, ses chutes et ses grottes secrètes, l’île d’Anticosti est un joyau parmi les plus saisissants et dépaysants du golfe du Saint-Laurent. Les milliers de cerfs de Virginie qui ont élu domicile au parc national d’Anticosti, les saumons qui ondulent dans les fosses émeraudes de la rivière Jupiter, les phoques prenant un bain de soleil sur les rochers, attendent les visiteurs pour partager avec eux cette île paradisiaque. L’Auberge Port-Menier, située dans le petit village du même nom, avec ses 16 chambres dont la vue se perd dans l’immensité du golfe et sa cuisine bistro gastronomique aux accents régionaux qui transporte les papilles, réservent une expérience qui restera gravée parmi les plus belles d’une vie.

