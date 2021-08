BOUCHER, Paulette



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 13 mars 2021, à l'âge de 71 ans et 3 mois, est décédé madame Paulette Boucher, épouse de monsieur Daniel Pagé, fille de feu madame Thérèse Lefebvre et de feu monsieur Paul Boucher. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil son conjoint Daniel Pagé, son fils Daniel jr Pagé, sa fille Lina pagé (David Plante), son fils Stéphane Millaire; ses petits-enfants : Laurie Millaire et Benjamin Millaire, et de nombreux amis et proches.