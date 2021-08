BOYTE, Gérard



À l'Hôpital Général de Québec, le 17 juillet 2021, à l'âge de 87 ans et 5 mois, est décédé monsieur Gérard Boyte, époux de madame Murielle Métivier, fils de feu madame Alfreda Groleau et de feu monsieur Louis-Philippe Boyte. Il demeurait à Québec.Outre son épouse Murielle, il laisse dans le deuil sa fille Marleen (Marc Jobin), son fils Christian; ses petits-enfants : Stéphanie (Nicolas Lanctôt), Marc-André et Sébastien (Karine Ménard Maheux); ses arrière-petits-enfants : Keven, Nathan et Emma; son frère Claude (Thérèse Lapointe); sa sœur Huguette (Guy Giguère). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Métivier : feu Alfred (feu Julienne Dompierre), Jeannette (feu Roger Desroches), feu Aline, Jeanne (feu René Cyr), feu Pierrette (feu Michel Lemay), feu Jean-Claude (Pâquerette Lalancette), Louisette (feu Paul-Henri Lacroix), feu Jean-Marie, feu Jean-Paul et Conrad ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Gérard est allé rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédé Roland (feu Liliane Vachon), Fernande (feu André Gingras), Jean-Paul (feu Carment Gilbert), Raymond, Yvon, Micheline (feu Jacques Bouchard) et Denis. La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 15 h 45.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation le lundi 23 août 2021 à 11 h avec la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec 245, rue Soumande, bureau # 218, Québec, Québec Téléphone : 418 527-0075 Courriel : information@prqca.ca Site web : www.prqca.ca.