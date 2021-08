DROLET, Bruno



Au CHSLD de Pont-Rouge, le 30 juillet 2021, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Bruno Drolet, fils de feu monsieur Dominique Drolet de feu madame Yvonne Garneau. Il demeurait à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Monsieur Drolet laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Yolande (Marc-André Fortin), Michel (Lyse Guay), Normand (Sylvie Lépine), Francine (Raynald Houde), Diane, Réjean (Marielle Robitaille) et Guy (Michèle Paquet), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du CHSLD de Pont-Rouge pour les très bons soins prodigués et leur humanisme.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Santé Portneuf, 700 rue St-Cyrille Saint-Raymond Québec, G3L 1W1. santeportneuf.ca