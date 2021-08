LEMELIN, Dyane



Au Centre d'hébergement Saint-Antoine, le 15 décembre, à l'âge de 77 ans et 6 mois, est décédée Dyane Lemelin, conjointe de M. Claude Labadie, fille de feu Victorien Lemelin et de feu Yvette Laroche. Quelques mois après son décès, la famille de Dyane souhaite se réunir et vous accueillir pour recevoir les condoléances :de 10 h à 11 h, auElle laisse dans le deuil outre son époux ; ses fils Jean (France Martineau) et Richard (Karen Arseneault); ses petits-fils Maxime et Danny. Elle laisse également dans le deuil ses frères Michel (Diane Douville), Richard (Ginette Paré), Jean-Guy et feu Pierre, ses belles-sœurs et beaux-frères, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à : https://www.societealzheimerdequebec.comNous vous invitons à partagervos condoléances par courrielà l'adresse suivante :inmemoriam.dyanelemelin@gmail.com