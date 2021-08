BEAUPRÉ, Paul-Ernest



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 juillet 2021, à l'âge de 88 ans et 10 mois, est décédé monsieur Paul-Ernest Beaupré, époux de Gisèle Bilodeau, fils de feu monsieur Alfred Beaupré et de feu madame Olivine Bilodeau. Il demeurait à Saint-Charles-de-Bellechasse. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Donald (Jacqueline Comeau), Gaétan (Denise Lapierre), Denis, Carole (André Montminy); ainsi que ses quatre petits-enfants : Pascal, Éric (Mélanie-Cynthia Perron), Steve (Geneviève Rield) et Mélissa (Michael Rodrigue); ses quatre arrière-petits-enfants : Edouard, Clara, Liam et Jake; ses frères et sœurs : feu Françoise (feu Lucien Lamontagne), feu Rolande (feu Raoul Chabot), feu Roland (Gaétane Côté), feu Jean-Claude (feu Ghislaine Labbé) et Julien (Réjeanne Turgeon); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Ange-Aimée (feu Joseph-Octave Marquis), feu Simone (feu Roland Aubé), feu Paul-Émile (Irène Fortin), feu Rita (feu Léonidas Goupil), feu Raymond (Lorette Lacasse), feu Dorothée (feu Jean-Paul Chabot); ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e )s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. https://www.coeuretavc.ca/à compter de 9h.