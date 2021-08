JONES, Huguette Masson



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 5 août 2021 à l'âge de 76 ans, est décédée dame Huguette Masson, épouse de monsieur Eddy Jones, fille de Noël Masson et Antoinette Masson. Elle demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Elle est allée rejoindre son beau-fils unique Bryan (Renée Langlois). Elle laisse dans le deuil, outre son époux Eddy; ses petits-fils : William et Thomas Jones; ses frères et sœurs : Jacques (Marie-Line Parent), Jean-Claude, Michel, Jeannine, Nicole (Jean-Claude Roy), Diane (Claude Guay), Danielle (André Lepage), feu Gaétan, feu Raymonde et feu Gilles Masson, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués et leur grand humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer. Téléphone : 418 683-8666. Site Web : www.cancer.ca.