VALLIÈRES, Donald



À l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.), le 11 juin 2021, à l'âge de 73 ans et 8 mois, est décédé monsieur Donald Vallières, époux de madame Lisette Gignac, fils de feu dame Thérèse Daigle et de feu monsieur Jean-Marie Vallières. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa fille: Nancy (Steeve Ouellet); sa petite-fille: Joanie ; son arrière-petit-fils: Logan; ses sœurs et frère : Murielle (feu Serge Fournier), Diane (feu Claude Fournier), feu Alain, Line, Sylvie, Joanne (Alain Lagacé), Claudette (feu Sylvain Simard); ses beaux-frères et belles-sœurs : Richard (feu Lisette Deslauriers), feu Micheline (Jacques Mercier) et Sylvie (Pierre Drolet) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tous les employés de L'I.U.P.C.Q. pour leur dévouement, leur gentillesse et les bons soins prodigués tout au cours de son séjour. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 16 h.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière St-Gérard-Magella avec la famille immédiate le lundi 23 août 2021. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Association pulmonaire Québec 6070, rue Sherbrooke Est, bureau #104, Montréal, Québec Téléphone : 1-888-768-6669 Courriel : info@pq.poumon.ca Site web : www.pq.poumon.ca.