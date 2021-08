MATHIEU, Pierrette Déry



Au CHSLD St-Augustin le 7 août 2021, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Pierrette Déry épouse de feu M. Fernand Mathieu. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 14h20.et de là au Columbarium F.-X. Bouchard inc.Elle laisse dans le deuil ses fils : Jean et Pierre (Caroline Rhéaume) ; ses petites-filles : Kelly et Noémy ; ses frères, sœurs, son beau-frère et ses belles-soeurs : feu Gaston (Francine Desjardins), Jocelyn (Micheline Delisle), Lucie et Marcel (Carole Grenier), de la famille Mathieu : feu Ovila (feu Rita Lavoie, Denise Coderre), André (Françoise Gauthier) ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 418 527-4294 / site internet :www.alzheimer.ca