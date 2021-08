MARCOUX, Thérèse



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1 août 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Thérèse Marcoux, fille de feu Hilaire Marcoux et de feu Marie-Anna Parent. Elle demeurait à Saint-Raphaël-de-Bellechasse.et de là, au cimetière paroissial.Elle était la sœur de: feu Henri (Béatrice Aubé), feu Hilaire (feu Thérèse Roy), Victor (feu Rose-Anna Aubé), feu Albert (Gemma Aubé), feu Alfred, feu Gérard, feu Marie-Anna, Yvonne (André Brie), feu Adélard (feu Réjeanne Thétrault) et Marie (Gilles Lamonde). Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier les propriétaires de la résidence Vivre en harmonie et leurs employés pour les bons soins apportés pendant les années qu'elle y est demeurée ainsi que le personnel soignant du 7e et 4e de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Un merci sincère à sa nièce Claire Marcoux pour son aide auprès de madame Thérèse. La direction des funérailles a été confiée à la