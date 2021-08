PICARD, Serge



Au CHU (Hôpital de L'Enfant-Jésus), le 14 août 2021, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Serge Picard, conjoint de dame Christine Genest, fils de dame Rita Falardeau et de monsieur Armand Picard. Il demeurait à Wendake, Québec.où la famille recevra les condoléances à 13 h. L'inhumation des cendres suivra au Columbarium de Wendake sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses enfants : Cédric (Sandra), Simon (Marjorie), Ariane (Richard), Sacha (Amélie), Jeremy (Érika), ses petits-enfants : Rosalie, Logan, Clara, Rosalie, Charles, Éva, Isaac, Aïyanna et Ayko. Ses sœurs : feu Elyse , Diane Picard, son neveu Danny , sa nièce Ann ainsi que plusieurs autres parents et amis. SVP compenser l'envoi de fleurs par un don à la La Société de la SLA du Québec 5415 Paré, bureau 200 Mont-Royal, Qc H4P 1P7 Téléphone : 514 725-2653 Sans frais au Québec : 1 877 725-7725. Courriel : info@sla-quebec.caDes formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.