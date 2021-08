GAUDREAU, Andrée



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 8 août 2021, à l'âge de 66 ans, est décédée madame Andrée Gaudreau. Elle était la fille de feu madame Madeleine Gauvreau et de feu monsieur Gérard Gaudreau. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Suzanne et Claire; sa nièce : Lysanne ; ses tantes : Louise Gauvreau et Christine Perron; son cousin et ses cousines :Christian Gaudreau (Élaine Aubin), Danielle Perron et Diane Perron, de même que de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances à :, suivie de la mise en terre des cendres au cimetière St-Charles. La famille remercie le personnel des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués à Andrée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, Tél. : 418-524-2626, Site : www.gilleskegle.org.