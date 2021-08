COVID-19: le réseau de la santé du Québec plus touché que ceux des autres provinces

Le réseau de la santé québécois a été beaucoup plus touché par la COVID-19 que ceux des autres provinces, selon de nouvelles données publiées jeudi par l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS).

Au Québec, 12,3% des travailleurs de la santé ont contracté la COVID-19. C’est bien plus que dans les autres provinces ou territoires, où ce taux oscille entre 5,5% et 4,4%, bien que la moyenne nationale soit de 6,8%.

En nombre absolu, on compte 45 320 travailleurs de la santé ayant contracté la maladie à coronavirus au Québec, alors qu’en Ontario, au deuxième rang du classement, ce sont 23 557 travailleurs qui ont été infectés.

Et sur 43 décès comptabilisés chez les travailleurs de la santé au Canada, le Québec en compte 13.

La Belle Province a aussi infecté le plus de militaires venus prêter main-forte au plus fort de la crise. Sur les 55 militaires infectés au pays, 41 l’ont été alors qu’ils fournissaient une aide d'urgence en sol québécois.

À l’échelle nationale, le nombre de travailleurs de la santé canadiens qui ont été infectés par la COVID-19 a continué d’augmenter depuis janvier 2021, passant de 65 920 à 94 873 (au 15 juin 2021). C’est environ 7% de tous les cas de COVID-19 au Canada.

En comparant le nombre de travailleurs de la santé qui ont contracté la COVID-19 par rapport au nombre total de cas, la proportion canadienne était plus élevée que celles en France, en Allemagne et aux États-Unis (en date de mai-juin 2021)

Aussi, d’après les données de l’ICIS, les préposés aux bénéficiaires ont 3,3 fois plus de chance de contracter la COVID-19 que les médecins, et 1,8 fois plus que les infirmières, selon les données provenant de l’Ontario, du Manitoba et de la Colombie-Britannique.