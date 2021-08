ROUSSEAU, Jean-Paul



À la Résidence Côté Jardins, à la toute première heure du matin, le vendredi 6 août 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Rousseau, fils de feu Joseph Rousseau et feu Cécile Belleau. Il demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.C'est entouré de l'amour des siens que notre père a pu vivre ses derniers moments de façon sereine et digne grâce aux bons soins prodigués par une équipe de professionnels dédiée. Il laisse dans le deuil ses enfants : François (Anne Julie Gaulin), Michelle et Rémi; ses petits-enfants adorés qui ont fait sa fierté : Jean-Philippe et Marie; ses frères et sœurs : Laurence (feu Gilles Roy), feu Roger (Michelle René), Jean-Charles (Thérèse Roy), Huguette, Yolande (feu Jacques Larose), feu Carmelle (feu Réal Gauthier), Raymond (Diane Bureau) et Richard (Claudette Côté), ainsi que des oncles et tantes, cousins et cousines, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. François, Anne-Julie, Michelle et Rémi de même que Jean-Philippe et Marie tiennent à remercier chaleureusement et sincèrement la Dre Julie Lemay de même que l'équipe du 3e étage de la Résidence Côté Jardins pour les bons soins prodigués à notre père durant son court séjour de même qu'à celle du Condo pour leur présence et leur attention bienveillantes et de tous les instants ayant permis à notre père de partir paisiblement, dans la douceur et la sérénité et à nous, de vivre cet accompagnement de fin de vie en confiance et appuyés. Sachez que la famille a grandement apprécié tout ce qui a été fait en pareille circonstance.