BOUCHARD, Lucien



À l'hôpital l'Enfant-Jésus, le 18 décembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Lucien Bouchard, fils de feu monsieur Raoul Bouchard et de feu dame Marie-Anne Richard. Il demeurait à Rivière-à-Pierre. La famille recevra les condoléances à lade 13h30 à 14h45,Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Monsieur Bouchard laisse dans le deuil : sa sœur Fernande (feu Valère Delisle); sa cousine Estelle Plamondon Guérin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs qui l'on précédé : feu Bruno (feu Gisèle Martel), feu Claire (feu Philippe Lacombe), feu Maurice, feu Adrien, feu Rosario, feu Robert (feu Marguerite Muir) et feu Rachel. La famille tient à remercier le Dr Gilles Hamel, son médecin de famille et le personnel du CLSC pour les services rendus. Merci spécial à Marie et René Delisle qui l'ont hébergé depuis février.